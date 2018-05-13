«iPhone SE2, бюджетный MacBook и iOS 12»: Чего ожидать от выставки WWDC-2018

Сегодня, 13:13

Apple подтвердила уже факт присутствия и презентации своей техники на втором по значении технологическом мероприятии всего года. Кроме новинок, купертиновцы проведут тысячи мастер-классов, консультаций и различных мероприятий.

С 4 по 8 июня будет проходить технологическая выставка WWDC-2018. Считается, что в первый же день в 20:00 по московскому времени американская корпорация Apple представит свои новые разработки. Билеты на WWDC-2018 продавались случайным образом до 22 марта. Известно, что «яблочная компания» пригласила тысячи талантливых людей, которые будут принимать участие в консультациях, сессиях и мастер-классах. Самые перспективные из них получат специальную стипендию от Apple.

Считается, что на выставке Apple представит новую iOS 12 для мобильных устройств. Она носит кодовое название Peace, то есть «Мир». Это достаточно некрупное обновление. Разработчики просто исправили уязвимости и баги. Поэтому есть надежда, что iOS станет плавной и стабильной, как это было раньше. Примечательно, что даже старичок iPhone 5s сможет обновиться.

Также ожидается выход MacOS 10.14, watchOS 5, tvOS 12. Все эти обновления также будут небольшими. Новые универсальные приложения, о которых много слухов, для всех платформ представят не в этом году.

Отдельно стоит отметить слухи о выходе iPhone SE2. Китайские аналитики стараются всех убедить, что это случится, но никто не верит. Если же iPhone SE2 всё же представят, то это будет обновлённое железо, стеклянная крышка для беспроводной зарядки, а также из него уберут разъём для наушников. Ожидать много не приходится, ведь это бюджетник.

Говоря о новинках, стоит отметить ожидание нового iPad Pro и первого бюджетного MacBook. Последний будет обладать относительно мощным железом и стоимостью в 800-900 долларов.