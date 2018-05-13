Компания Nubia открыла предзаказ на красный смартфон V18

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В 2016 году Nubia представила модель нового смартфона V18. Покупатели могут приобрести телефон трёх цветов: чёрного, золотого и красного. Однако любители ярких цветов долго не могли найти красный Nubia V18, так как в магазинах его не было. Теперь китайская компания предлагает заранее сделать заказ и получить приятный бонус от производителя.

Купить модель смартфона V18 от Nubia можно будет с 15 мая за 205 долларов, что составляет примерно 12,7 тысяч рублей. Для тех, кто купит смартфон, сделав предварительный заказ, получит приятный бонус от производителя в виде наушников за 16 долларов.

Nubia V18 Nebula Red обладает 6-дюймовым экраном с поддержкой FHD+. Работа телефона обеспечена процессором Snapdragon 625 и оперативной памятью на 4 ГБ. Разработчики добавили в смартфон 64 ГБ встроенной памяти, которую можно будет увеличить с помощью MicroSD. Хорошая фронтальная камера на 8MP f/2.0 позволит сделать отличное селфи со своими друзьями, а основная на 13MP f/2.2 удивит большим количеством полезных функций.