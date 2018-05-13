«МТС» вернет 10 тысяч рублей за покупку смартфонов Samsung, Apple и Huawei

Сегодня, 09:04

Акция действует с 9 по 31 мая 2018 года. В ней участвуют более 200 моделей от известных брендов.

«МТС», как и другие компании, часто балуют своих абонентов различными скидками. В мае месяце россияне смогут получить 10 тысяч рублей, если купят смартфон от Samsung, Apple, Huawei и Asus. Покупку можно совершить не только в салонах, но и в интернет-магазине в случае самовывоза.

Сотрудникам компании необходимо озвучить свой мобильный номер, чтобы они создали аккаунт в «МТС Деньги». Также для регистрации потребуется паспорт, так что покупателям стоит не забыть документ. Размер суммы будут определять от цены гаджета, чем он дороже, тем больше есть шансов получить полные 10 тысяч рублей. За акционные деньги можно оплатить услуги ЖКХ или мобильный интернет. Их можно перевести на личный банковский счет. Подобная акция от «МТС» призвана увеличить продажи смартфонов.