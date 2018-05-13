Apple iPhone X стал самым продаваемым смартфоном 2018 году

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Самыми популярными мобильными устройствами, даже несмотря на высокую стоимость, стала техника от американской корпорации Apple. Первые четыре места занимают именно устройства этой компании. После идёт новый телефон Xiaomi Redmi 5A, и только затем следует Samsung с его Galaxy S9.

Стоит отметить, что данный рейтинг показывает продажи по итогам на январь-апрель текущего года. Лидером стал iPhone X. Это революционное устройство разошлось тиражом в 16 миллионов устройств. Затем в списке стоит именно iPhone 8, iPhone 8 Plus и прошлогодний iPhone 7. Получается, что четыре строчки в рейтинге самых продаваемых смартфонов занимает именно компания Apple.

После купертиновцев идёт китайский бренд Xiaomi со своим бюджетником Redmi 5A. Это устройство было продано тиражом в 5,5 миллионов. Этот смартфон не обладает самыми выдающимися характеристиками, самым красивым дизайном, но соотношение цена-качество заставляет людей покупать именно этот девайс.

Стоит отдельно отметить флагманский Samsung Galaxy S9 и S9 Plus, который, даже несмотря на рекламную политику и топовые функции, остановился только на шестом месте в рейтинге. Южнокорейский бренд сумел продать только 5,4 миллиона копий, что означает настоящий провал для компании Samsung.