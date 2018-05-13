В Белгородской области стало доступно цифровое эфирное телевидение

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Жители региона могут наслаждаться просмотром отличного качества "Первого канала", "России 1", "Матча ТВ", "Петербурга-5" и др. Кроме этого можно слушать несколько радиоканалов: "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".

До конца текущего года также внедрят мультиплекс РТРС-2. Для перехода сетей телевизионного вещания на цифровые технологии в России запустили федеральную целевую программу "Усовершенствование теле- и радиовещания в РФ в период с 2009 по 2018 годы". В Белгородской области разработку и эксплуатацию цифровой вещательной телесети на себя взял филиал РТРС "Белгородский ОРТПЦ". Теперь жители области будут в курсе местных новостей.

Для приёма бесплатного цифрового телевидения необходимо купить антенну дециметровых волн. Приобретение пользовательского оснащения является разовым процессом. Стоимость такой антенны начинается от 300 рублей, а приставки 700 рублей.