В Японии Apple Watch спасли владельца от сердечного приступа

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Популярный гаджет вовремя прислал своему обладателю предупреждение о чрезмерно повышенном пульсе. После обращения к врачу мужчина понял, что такое обычное уведомление спасло ему жизнь, о чем он даже не мог задумываться.

Сообщается, что 76-летний японец Гастон ДʼАкуино из Гонконга вовремя обратился к медикам после странного уведомления. Умные часы Apple Watch настаивали, что пенсионер имеет завышенный пульс, и поход к врачам показал, что две коронарные артерии у мужчины забиты целиком, а еще одна на подходе. Прошла операция и на следующий день японца выписали уже здоровым.

Мужчина был настолько рад, что решил поблагодарить разработчика умного гаджета Тима Кука, которому написал благодарственное письмо. Счастливый Гастон ДʼАкуино подчеркнул, что такой гаджет нужно активнее рекламировать и предлагать тем людям, которые страдают от похожих болезней и могут быть спасены благодаря простым уведомлениям.