Эксперты предостерегают от покупки MacBook у Apple

Вчера, 18:28

Специалисты предостерегают пользователей и просят подождать или вовсе отказаться от приобретения моделей MacBook у прямых ретейлеров Apple.

Причины эксперты называют более чем объективные. В последнее время Apple занимается созданием и совершенствованием часов и смартфонов. «Макбукам» уделяется меньше времени, а постоянно обновляющиеся версии – всего лишь исправление ошибок на производственном уровне. Тем не менее комплектующие остаются старыми, как и ценник, который вовсе не соответствует современным стандартам.

Для выполнения базовых задач пользователь может найти ноутбук дешевле и современнее. Также особенную «популярность» обрели ошибки разработчиков. Система бабочка, из-за которой клавиши перестают отвечать, необъективное распределение USB-портов, проблемы с батареей, аккумулятором и прочее. Всё это сохранилось в старых версиях MacBook.

Взамен эксперты советуют подождать, пока Apple выпустит новые «макбуки» и в них проявятся новые ошибки. Либо же обратиться в магазины с отремонтированными ноутбуками, которые точно несколько раз поберегут кошелёк «аблокофилов».