Sony опровергла премьеру PS 5 в этом году

Сегодня, 05:15

Недавно сообщалось, что японская компания Sony выпустит игровую платформу PS5 уже в текущем году. При этом, сегодня эти данные были официально опровергнуты.

Sony одной из первых компаний сообщает о намерении участвовать в форуме Е3, отправляя заявку за несколько месяцев до мероприятия. В 2018 году японцы сберегали молчание до последнего мгновения, после чего появились слухи, что фирма пропустит шоу ради презентации консоли из серии PlayStation на этот раз пятой версии, которую с нетерпением ждут геймеры.

Сегодня Sony опровергла такую гипотезу, подтвердив участие в E3. Ее пока в рамках выставки пройдет 12 июня. В процесме мероприятия японские разработчики продемонстрируют ряд новых игровых проектов.