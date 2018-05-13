LG выпустит смартфон Q7 на устаревшем процессоре

Сегодня, 01:15

Южнокорейский разработчик внедрит устаревший процессор в свой смартфон Q7. Аппарат будет оснащен SoC MediaTek Helio P10.

Такая новость о применении старых запчастей в новых мобильных устройствах компании LG нельзя назвать новой, так как ранее азиатский технологический гигант выпустил SoC Snapdragon 435. Пока остается непонятным, отчего LG использует не самые последние агрегаты для собственной техники, при этом рассматривается гипотеза, что в связи с этим обстоятельством она проигрывает остальным создателям смартфонов.

Касательно процессора MediaTek Helio P10, он является более качественным, нежели модель Snapdragon 435, но по показателям энергоэффективности он не самый лучший. Также можно отметить, что у смартфона LG Q7 4 Гб оперативной памяти, работает он на платформе Android 8.1.