Xiaomi презентовала кварцевые часы стоимостью 4 000 рублей

Вчера, 18:53

Китайская компания назвала гаджет I8. Интересным фактом стало то, что у аксессуара цифрового гиганта нет "умных" технологий, дисплея, шагомера и других функций.

Как оказалось, это самые простые часы, имеющие сапфировое стекло и защиту от попадания воды. Устройство получило обычные габариты. Толщина корпуса достигает 6,22 миллиметра, диаметр циферблата 36 либо 41 миллиметра (зависит от версии). Производители установили в часы безотказный механизм кварцевого хода Citizen Citroën. Встроенный аккумулятор должен проработать 5 лет. I8 поставляются в различных цветах корпусов и металлических ремешков.

Стоит отметить, что данную модель можно будет приобрести за 400 юаней (3999 рублей). Продажи стартуют в конце мая.