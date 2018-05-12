Valve обязуется платить за каждый обнаруженный баг

Вчера, 17:11

Разработчик собирается внедрить систему оплаты для тех пользователей, которые обнаружат в продуктах Steam баги. Предложение действует с рамках программы Bug Bounty.

Компания Valve обязуется заплатить денежную сумму пользователям за каждый обнаруженный баг в их продуктах. Размер денежного приза будет варьироваться в пределах от 200 до 2 тысяч долларов. Если системный неполадки будут нести критический характер, сумма вознаграждения будет без лимита.

Предложение не распространяется на игры, а только на электронные ресурсы и программы. Valve составила список приложений, на которые действует программа Bug Bounty, чтобы в дальнейшем не возникало недопонимания со стороны пользователей.

Также, компания предлагает пользователям искать баги по некой схеме. Плюс, пользователь должен сначала скачать платное приложение и только потом приступать к тестированию. В случае обнаружения уязвимости, Valve обязуется заплатить вознаграждение и вернуть сумму, заплаченную за скачивание приложения.