Коммунальщики Брянска показали работу машины-пылесоса

Вчера, 17:13

Рабочие опробовали спецтехнику на днях на городских улицах. По словам пресс-службы администрации города, дорожный пылесос специально разработали с целью уборки парковых зон, скверов, тротуаров. Он способен убирать в тех местах, где не справляется крупногабаритная техника.

В летний сезон машину направят подметать и увлажнять дороги, поливать клумбы, поляны, а также вымывать заборы и разные ограждения. В зимнее время устройство получит плуг-щётку и разбрасыватель песка, это поможет в уборке снега и борьбе с гололёдом. Самоходная машина будет предназначена для уборки с улиц окурков и мелкого мусора, а также небольшого щебня.

Мощность механизма позволит оператору содержать в чистоте скверы, парки и тротуары на протяжении четырёх часов. В машине имеются щётки-манипуляторы, при помощи которых уборку производят в труднодоступных местах, например под лавками, возле бордюр и над ними.