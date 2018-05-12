Экс-инженер Intel сообщил о крупнейшей ошибке компании

Вчера, 15:35

В 2015 году Intel начала поставки процессоров на базе современной архитектуры Skylake. Она показала себя с лучшей стороны, нежели предыдущее поколение Broadwell. Новые чипы производили в соответствии с 14-нм технологических стандартов компании.

По словам, инженера Франсуа Пиноэля, который покинул Intel летом прошлого года, представители компании имели шанс воспользоваться новыми технологиями ещё во время 14-нм норм, однако руководство отложило этот вопрос на будущее.

"Я уверен, что спад рынка ещё хуже, чем возникновение Ryzen, и это нежелательный факт. Пару лет назад я сказал, что архитектура должна быть внедрена ещё в момент технического процесса 14++, но на меня смотрели как на сумасшедшего. Теперь, уверен, они так не думают", - рассказал бывший инженер Intel.