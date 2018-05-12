Эксперты выяснили, почему между роботом и человеком невозможна любовь

Вчера, 16:27

Профессор философии в Техническом университете Эйндховена Лили Эва Франк занимается изучением взаимосвязи робота и человека в различных областях, которые ученый описала в своей книге «Robot Sex». Отдельный вопрос, который ее заинтересовал – это возможность взаимной любви между машиной и человеком.

Совместно со Свеном Нихолмом Лили Франк изучила структурные элементы такого чувства как любовь. Прежде всего, ученый отмечает, что любовь – это химическая реакция в мозгу, что, по понятным причинам, невозможно у робота. Но если рассматривать отдельные элементы, такие как привязанность, стремление к идеалом, терпимость к недостаткам, то они могут быть достигнуты у машины. В теории, это можно внести в программу. Сейчас таких технологий нет, но они вполне могут быть разработаны с развитием ИИ.

Но взаимности быть не может, потому что у робота не будет выбора, он будет действовать по заданному алгоритму. То же самое можно сказать и про интимные отношения, на которые машины, вероятно, никогда не согласятся.

Мало кому может подойти такая форма отношений, напоминающая скорее зависимость. Но тем, кто не может найти свою половину среди людей, такой формат может и подойти.