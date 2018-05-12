Boston Dynamics запустит продажи роботов-собак в следующем году

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Об этом сообщил один из основателей компании Марк Рэйберт. Стоит отметить, что эти машины носят название SpotMini.

Компания заявила, что готова выставить на полки продаж свои устройства. "У нас в планах подписать договорённости на создание сотен роботов. Мы хотим успеть до конца 2018 года. Это будет шаг к массовой продаже, которая, по нашим подсчётам, начнётся в 2019 году", поделился информацией Рэйберт. Как он сообщил, SpotMini сейчас находятся в стадии подготовительных работ к производству. Стоимость роботов Марк решил не называть.

SpotMini является наиболее тихим роботом и имеет вес в 29 килограммов. Он может функционировать около 90 минут (зависит от нагрузки). Сейчас компания разработала уже 10 образцов. Представители организации заявили, что прототип в рамках производства стал в 10 раз дешевле, чем прошлые модели.