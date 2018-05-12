Google работает над девайсом для безболезненного сбора крови

Сегодня, 08:17

«Подопечная» компания Google - Verily Life Sciences сейчас занимается новым проектом. Он позволит брать образцы крови быстро и безболезненно и делать анализ на месте.

Разработчики Verily руководствуются тем, что необходимый процесс сдачи крови для анализа остается неприятным для большинства людей и иногда приносит больше вреда, нежели пользы. Технологию, которая может быть задействована в разработке Verily, описывают как «систему взрывающихся микроигл и магнитов».

Устройство, скорее всего, будет иметь дизайн обычных «умных» часов. Однако к ним могут прикрепить отсек для того, чтобы устройство смогло сделать анализ крови сразу после сбора, а также для хранения образцов. Verily известна своими разработками для научных целей, потому будущие часы не будут полезными в повседневной жизни. Сейчас запуск устройства тормозит тотальное отсутствие интереса у учёных и учреждений здравоохранения.