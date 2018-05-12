Vivo X21 UD будет представлен в Индии 29 мая

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Производитель телефонов Vivo планирует выпустить в продажу смартфон X21 UD в Индии 29 мая. Это стало известно из приглашений, которые разослала китайская компания. В них не указано, что именно будет представлено на презентации, но буква X заставила подумать именно об этом смартфоне.

Данная модель была запущена в продажу еще в марте 2018 года, но только в пределах Китая. В последующем смартфон появился на рынках и других государств, однако в Индии устройство пока не продается. Средняя стоимость смартфона составляет 36 тысяч рублей.

Vivo X21 UD оснащен дактилоскопическим датчиком, встроенным непосредственно в 6,28-дюймовый дисплей. Экран устройства поддерживает разрешение Full-HD + и обладает соотношением сторон 19:9. Процессором для смартфона стал Snapdragon 660 от Qualcomm , а за графику отвечает Adreno 512. Vivo X21 UD представлен в двух вариантах, с 64 и 128 гигабайтами памяти, а также имеет сот под карту microSD, что позволит увеличить объем. Ёмкость аккумулятора составляет 3,200 мАч.