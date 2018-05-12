Бюджетный аналог оригинального iPhone X подешевел в 8 раз

Сегодня, 06:30

Бюджетный аналог оригинального iPhone X получил критическую отметку цены. В 8 раз подешевел китайский смартфон Oukitel U18. Владелец такого гаджета получает в распоряжение двойную камеру, дисплей 5,7 дюймов, соотношение сторон 21:9, разрешение HD+.

По последним оценкам рынка продаж портативной электроники, приобрести Oukitel U18 можно за цену в 8 раз меньшую, чем оригинал. Известно, что характеристики гаджета вызывают одобрение у любителей бюджетных и качественных разработок КНР. Среди преимуществ модели: наличие двойной камеры, 5,7-дюймового дисплея, соотношение сторон 21:9 и разрешением HD+.

В основе модели разработчики положили процессор MediaTek MT6750T с 8 ядрами. Фишкой гаджета стал и размер памяти гаджета: 4 ГБ ОП и 64 ГБ ФП. Уникальной особенностью пользователи назвали наличие двух задних камер (16 и 5 Мп) и одной передней на 13 Мп. Также имеется сканер отпечатков пальцев и функция разблокировки лицом Face ID.