Самая желанная функция во «ВКонтакте» стала доступна каждому

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Кроме поисковых систем «Яндекса» и Google наиболее популярным среди пользователей является социальная сеть «ВКонтакте». Разработчики не перестают придумывать новшества, чтобы интерес к сети не угас. На этот раз, они включили возможность совершать голосовые звонки. Самая желанная функция сети стала доступна каждому пользователю.

Разработчики социальной сети «ВКонтакте» сделали новую возможность совершать голосовые звонки совершенно бесплатно. Источником информации выступило сообщество Live Express, которое не прекращает отслеживать последние обновления и изменения в социальной сети.

Установить функцию могут пользователи, которые обновили операционную систему до самой последней версии. Скачать обновленное приложение возможно в магазинах App Store и Google Play.

Известно, что каждый звонок защищен от прослушивания и перехвата сквозным шифрованием. Отключить функцию приема и совершения голосовых звонков можно в настройках приватности. Самым оптимальным вариантом остается выбор ограничения, например, только для друзей.

В скором времени разработчики обещают добавить функцию и в веб-версию «ВКонтакте».