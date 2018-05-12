Nokia снова находится в пятёрке наиболее популярных смартфонов Европы

Сегодня, 04:30

Nokia вернулась в список пяти самых популярных смартфонов в Европе. За 3 года HMD Global, которая теперь владеет финским брендом, продала 1,5 миллиона устройств, тем самым вернув себе былую известность.

Сейчас наибольшую популярность составили смартфоны Samsung, и это невзирая на то, что с января по март упали продажи на 15%. Доля южнокорейской компании приблизилась к 33%. Второе место заняла фирма Apple, которая сохранила свою долю в 22%. Nokia же позволили пройти вперёд Huawei и Xiaomi. Первый квартал текущего года стал нелёгким для небольших фирм, таких, как Alcatel, Sony, LG. Исследование также говорит о снижении продаж смартфонов в Западной Европе каждый год. Таким образом, за три месяца они снизились на 14%, а именно до отметки в 30 миллионов. А в Восточной Европе всё наоборот. Там продают больше телефонов. Стоит подчеркнуть, что в 2018 году рост приблизился к 12%.