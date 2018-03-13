Камеры iPhone X и Samsung Galaxy S9 сравнили в условиях мрака

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Специалисты и счастливые обладатели двух основных флагманов на рынке технологий iPhone X и Samsung Galaxy S9 решили сравнить камеры смартфонов в условиях недостаточной освещённости. В данном тесте также участвовал Pixel 2 XL и Galaxy Note 8.

Эксперты и блогеры решили сравнить камеры флагманских смартфонов в ночных условиях, когда существует плохая освещённость. Для этого протестировали, а затем сопоставили снимки, которые сделал iPhone X, Pixel 2 XL, Galaxy S9 и Galaxy Note 8.

Сразу понятно, что каждый из четырёх аппаратов имеет разные камеры, аппаратное оснащение, программное обеспечение, алгоритмы и так далее, поэтому снимки и вышли не похожими друг на друга.

Как оказалось, iPhone X делает снимки немного «красноватыми», но в целом показатели лучше, чем у девятой и восьмой «галактики». Лидером же стал, как и ожидалось, Google Pixel 2 XL. У вышедшего накануне Galaxy S9 фото получались хуже, но лучше срабатывала фронтальная камера.

Однако стоит понимать, что все эти сравнения не правильные, поскольку временные отрезки выхода флагманов очень разные. К примеру, iPhone X вышел уже полгода назад, поэтому сравнивать его с тем же Galaxy S9 нельзя, ведь он намного новее и имеет, соответственно, более новое техническое оснащение.