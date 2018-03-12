Квантовый компьютер Google Bristlecone даст фору суперкомпьютерами

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Google Quantum AI Lab сообщает о создании 72-кубитного чипа Bristlecone. По словам разработчиков такой ход является наиболее производительным на сегодняшний день. С чипом квантовый компьютер Google Bristlecone даст фору суперкомпьютерам.

Компания Google может совершить прорыв в разработке и использовании технологии квантовых алгоритмов и подходящих задач. Единичными элементами компьютеров с такой технологией являются кубиты (квантовые биты — аналоги классических битов информации, являющихся элементарными единицами для вычислений).

Однако в использовании данных алгоритмов есть проблема затруднения в удержания в состоянии суперпозиции огромного количества кубитов. Если у Google получится разработать72-кубитного чипа Bristlecone, то это станет стартом развития эволюции превосходства над конкурентами.