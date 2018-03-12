В России стартовала распродажа Xiaomi Redmi 5 по самой низкой цене в истории

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В России Xiaomi Redmi 5 в течение нескольких дней можно приобрести по самой низкой цене в истории.

Несмотря на то, что китайский фирменный смартфон Xiaomi Redmi 5 еще не добрался до российских прилавков, у жителей страны, как и у других желающих, появилась возможность поучаствовать в непродолжительной акции и приобрести гаджет по самой низкой цене. Для покупки доступен Xiaomi Redmi 5 в модификации с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной флеш-памяти, стоимостью всего в 7 700 рублей. За доставку ответственна служба AliExpress Standard Shipping, поэтому посылка придет в течение 2-3 недель.

Покупателем предоставляется на выбор 3 расцветки - золотистая, черная, и голубая (из-за высокой популярности пока недоступна, но возможно скоро вновь появится в наличии). Стоит отметить, что в рамках данной временной акции продается глобальная мировая модификация смартфона, комплектующаяся зарядным устройством с европейской вилкой, прошивкой MIUI 9 со многими иностранными языками.

Xiaomi Redmi 5 имеет 5,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1440х720 (HD+), 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 450 с 1,8 ГГц тактовой частоты, графическим ускорителем Adreno 506, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, 12 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3300 мАч, сканером отпечатка пальца на задней панели, корпусом, выполненным из металла, ИК-портом для управления электроникой в доме.