Quarnot разработала систему отопления на основе майнинга

Сегодня, 18:50

Французская компания Quarnot разработала систему обогрева домов, которая будет работать на основе майнинга. Как известно, в населенных пунктах европейских стран существует недостаток центрального отопления, поэтому Quarnot решили облегчить жизнь европейцам и создать «криптонагреватель».

Система отопления настраивается за пару минут. Необходимо подключить кабель Ethernet и ввести адрес кошелька Ethereum в приложении. Также система работает на основе других криптовалют. Приобрести обогреватель можно и за биткоины.

Стоимость устройства около 3750 долларов и при его помощи можно приобретать до 120 долларов за тридцать дней.

В компании не уточняют, какое количество энергии использует данное устройство.