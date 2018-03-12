Шлем-проектор от Sony позволит увидеть мир глазами комара и ощутить запах крови

Сегодня, 18:23

Корпорация Sony представила свою новинку на международном фестивале. Это оказался шлем Superception Head Light. Сообщается, что он способен проецировать окружающий мир под самым «разнообразным углом».

В процессе использования шлема пользователь сможет увидеть мир глазами другого существа. Например побывать «в шкуре» москита, который не только видит мир, но и чувствует в воздухе запах крови, который ощутит и пользователь. Или же побыть бабочкой и увидеть мир ее глазами.

В данный момент специалисты корпорации Sony не могут с уверенностью сообщить, в какой области можно будет наиболее качественно использовать их новинку. Однако, они отметили, что концепт использования подобного устройства позволит людям взглянуть «на привычные вещи под непривычным углом».