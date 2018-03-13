Разработана уникальная беспроводная зарядка для всех смартфонов

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Специальная беспроводная зарядка для смартфонов от компании Apple и других брэндов скоро должна выйти на рынок потребителей. Владельцы андроидов останутся довольны результатом работы.

По мнению экспертов, чтобы обеспечить зарядку смартфонов iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus прекрасно может подойти любая беспроводная зарядка, которая сможет поддерживать технологию Qi. Приобретая этот аппарат, владелец вполне может остаться доволен его работой и результатом, а также сохранить деньги в своем кошельке.

По последним данным, цена беспроводной зарядки Air Power в России может достигнуть 15000 рублей, в то время, как Nillkin Magic Disk 4 стоит лишь до 2500 рублей максимально. Для зарядки смартфонов Apple это устройство обеспечит зарядку 5V/2A. Время полной зарядки составляет 4 часа.