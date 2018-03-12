Toshiba представила умные очки на Windows 10

Сегодня, 17:59

Toshiba представила новые умные очки, работающие на Windows 10. Устройство dinaEdge – это смесь миникомпьютера и оптического модуля, которые можно надеть поверх обыкновенных очков, превращая их в умные.

В модуль встроена мини-камера разрешением в пять мегапикселей, два микрофона для связи, наушники и GPS-трекер. Единственный недостаток на данный момент – отсутствие беспроводного соединения оптического модуля с миникомпьютером. Поэтому пользователю придется подключать два компонента к гаджету при помощи USB кабеля и носить его на голове, что вызовет некоторые неудобства.

Однако, в век современных технологий специалисты быстро решат проблему отсутствия беспроводного контакта. Стоит отметить, что новинка dinaEdge пока не поступила в открытую продажу. В данный момент заказать гаджет могут только корпоративные клиенты.