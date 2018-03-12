Компания Apple обновила логотип на аксессуарах

Сегодня, 15:51

Корпорация Apple обновила логотип для сопутствующих аксессуаров. Теперь производителям сторонней продукции для Apple придется модернизировать и изменять логотипы на своих товарах.

Стоит отметить, что отметка Made for iPhone/iPad/iPod – это сертифицированный знак того, что продукция выпущена специально для использования на гаджетах «яблочной корпорации». Теперь всем компаниям, которые сотрудничают с Apple, предстоит в течение трех месяцев изменить данный логотип на своей продукции.

Отмечается, что дизайнеры слегка упростили логотип и изменили порядок расположения устройств на логотипе.

Напомним, что данная программа сертификации стартовала 13 лет назад. Ее запустили с целью гарантии качества продукции, сопутствующей гаджетам от «яблочной корпорации». Прежде, чем получить возможность использовать логотип Made for iPhone/iPad/iPod, производителям необходимо было доказать, что качество их аксессуаров соответствует стандартам Apple.