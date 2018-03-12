Сегодня, 15:40

Корпорация Apple планирует выпуск нового бюджетного 13-дюймового MacBook. Информация об этом появилась в Сети от аналитика KGI Securities Мин-Чи Куо. При этом 13-дюймовый MacBook получит Retina-дисплей с разрешением 2560х1600 пикселей.

Аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо утверждает, что Apple готовится к старту выпуска 13-дюймовых MacBook. Такой шаг предпринят для привлечения большего количества пользователей. Стали известны некоторые характеристики новинки. Разрешение дисплея будет составит 2560 х1600 пикселей. Возможной опцией станет переход на порты USB-C/Thunderbolt 3.

Ценовая политика приобретения новинки, по мнению аналитика Digitimes Research Джим Хсиао, будет уравнена со стоимостью с MacBook Air. Некоторые специалисты утверждают, что новинка будет стоять дешевле 1 тыс. долларов за единицу.