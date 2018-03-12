Стало известно о новом дизайне предстоящих iPhone

Сегодня, 15:28

В Сеть просочилась информация о новшествах, которые компания Apple планирует внести в свои новые модели iPhone. Предполагается, что изменится внешний вид моделей iPhone.

В первую очередь отмечается, что «яблочная корпорация» планирует убрать из своих гаджетов вырез в верхней части экрана. В предыдущих моделях этот вырез используется для установки системы распознавания лица владельца Face ID и установки камеры. Однако, инсайдеры уверены, что специалисты Apple заменят так называемую «челку» своего смартфона.

Стоит отметить, что официальных заявлений от представителей «яблочной корпорации» пока не последовало.