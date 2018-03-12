Эксперты узнали, как делать запись с экрана iPhone Х после обновления до iOS 11

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На днях произошло глобальное обновление всех гаджетов компании Apple и пользователи устройств iPhones, iPads и iPod могли заметить перемены в iOS 11. Многие остались недовольны обновлением, поскольку не смогли найти необходимую функцию записи с экрана.

Эксперты проанализировали обновления и рассказали, как быстро, а главное просто, можно совершать запись с дисплея устройства, а также делать скриншоты. Стоит отметить, что новая функция, которая появилась в iPhone Х, позволяет снимать на видео все, что происходит на рабочем столе смартфона или планшета от «яблочной» компании.

Первым делом в настройках смартфона следует найти в «Центр управления» и в настройках элементов управления нажать на кнопку «Экранная запись», чтобы она загорелась зеленым. для того, чтобы начать запись с экрана нужно зажать круг, тогда автоматически пойдет время и запись видео.