Xiaomi Redmi Note 5 Pro получил важнейшую функцию iPhone X

Сегодня, 01:15

Разработчики компании Xiaomi после ряда интригующих намеков наконец-то официально заявили о запуске обновления MIUI 9.5 Global Beta для Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Теперь китайский смартфон получил важнейшую функцию революционного iPhone X, а именно систему управления жестами.

По сообщению разработчиков китайской компании, менее через месяц MIUI 9.5 будет запущена в серию, а значит, Xiaomi Redmi Note 5 Pro появится в конце апреля на локальном российском рынке уже с функцией iPhone X. Пользователи, которые предпочитают изделия от Xiaomi, смогут простыми жестами манипулировать работающими программами, при этом, заходя в список программного обеспечения, и командовать приложениями.

По мнению экспертов, такой шаг китайского производителя, по крайней мере на первом этапе, вызовет немалый интерес к Xiaomi Redmi Note 5 Pro, который при новых достоинствах будет дешевле «американского революционера». Ранее ажиотаж вокруг iPhone X в большой степени стимулировался именно функцией управления жестами.