Аналитики: Компания Xiaomi может заменить Apple

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Американские аналитики изучили современный рынок техники, а также работу китайского разработчика Xiaomi и компанию-гиганта Apple. В результате эксперты заявили, что конкуренты из Китая могут достойно заменить Apple на рынке.

По словам аналитиков, компания Xiaomi с каждым годом развивается в невероятных темпах, а также следит за модой гаджетов и выпускает в год много продукции для разного покупателя. Таким образом, Xiaomi предлагает как дорогие смартфоны, так и бюджетные модели. Более того, последние смартфоны Xiaomi на современном рынке стоят в два раза дешевле iPhone Х, при этом качество у них на высоком уровне.

Также разработчики Xiaomi совместно с дизайнерами не отстают от моды и выпускают подобные телефоны, как и «яблочная» компания. Именно по этим причинам аналитики считают, что Xiaomi вполне сможет заменить Apple на рынке техники.