Nokia 9 будет оснащен сканером отпечатков пальцев

Сегодня, 11:29

Смартфон Nokia 9 будет просто «напичкан» самыми современными технологиями. В их число входит и дактилоскопический датчик, встроенный прямо в экран мобильного устройства.

Разработчики сообщили, что в их новом гаджете будет множество передовых технологических изысков. Однако всех тайн они пока не открывают. В данный момент известно, что новый «флагман» Nokia 9 будет обладать сканером отпечатков пальца, который будет встроен в дисплей.

Кроме того, разработчики пообещали, что в смартфоне будет уникальная камера. Правда, в чем секрет ее уникальности они пока умолчали.

Стоит отметить, что презентация Nokia 9 запланирована уже на осень текущего года. Поэтому у разработчиков остается совсем немного времени, чтобы внести какие-нибудь изменения в свой гаджет. Разработчики утверждают, что Nokia 9 станет настоящим прорывом в мире мобильных технологий.