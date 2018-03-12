Focos добавит "эксклюзивную" функцию iPhone X на iPhone 7 Plus

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Программистам удалось разработать приложение, которое внесет в iPhone 7 Plus частичку iPhone X. Приложение Focos позволит обладателям более ранней версии смартфона воспользоваться функционалом портретного освещения, который прежде был эксклюзивно доступен только пользователям iPhone X.

Приложение Focos уже доступно для скачивания в AppStore. Стоит отметить, что разработчики приложения решили реализовать потенциал двойной камеры модели iPhone 7 Plus, который был до этого не использован. Заметим, что ранее пользователи некоторых форумов уже делились информацией о том, как произвести «взлом» своего гаджета, чтобы получить подобные расширения.

Однако, теперь достаточно просто скачать и установить себе приложение Focos, чтобы вдоволь насладится «эксклюзивной фишкой» iPhone X, при этом держа в руках раннюю модель – iPhone 7 plus.