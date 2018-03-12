В 2018 году Apple презентует некоторые новинки с Face ID

Сегодня, 08:33

На 2018 год известная американская компания, занимающаяся производством эелектроных устройств Apple, запланировала выпуск нескольких гаджетов, которые будут оборудованы новой функцией Face ID.

Об этом стало известно от инсайдеров венчурной компании под названием Loup Ventures, в руках которой оказался финансовый отчёт. В тексте документа организации Finisar, поставляющей датчики VCSEL, говорится об увеличении производственных мощностей с целью создать комплектующие к аппаратам "яблочной продукции". На вторую половину 2018 года ожидается рост объёма производства вышеупомянутых типов датчиков. Они являются основой Face ID. Эксперты провели тщательный анализ и пришли к выводу, что компания Apple приготовила выпуск трёх новых девайсов с данной функцией.