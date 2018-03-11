Компания RealDoll презентовала секс-куклу со сменными головами

Вчера, 19:44

Основатель компании RealDoll и создатель секс-кукол Мэтт Макмуллен презентовал общественности своё новое изобретение – это робот для сексуальных утех по имени Солана. Особенностью куклы является то, что пользователи получают вместе с роботом комплект различных сменных голов.

Разработчик секс-кукол Мэтт Макмуллен сообщил, что теперь мужчинам не нужно будет сомневаться в выборе понравившейся ему искусственной секс-подруги. Новая кукла Солана имеет в комплекте сменные головы, где представлены блондинка, брюнетка и рыжеволосая девушка. Как и детская кукла Барби, которая продаётся со сменными головами, Солану можно превратить в совершенно другую «девушку».

Сообщается, что лицо робота удерживается на магнитах. Кроме того, в новых секс-роботах есть датчики в ожидаемых местах - лицо, грудь, талия, рот, влагалище - и когда пользователь прикасаетесь к данным местам, куклы издают характерные стоны. Стоимость такого секс-робота составляет в районе 10 000 долларов США.