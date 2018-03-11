Названы IT-проекты, обречённые на провал

Вчера, 18:49

Огромное количество работников в сфере маркетинга, пиара и социологии, которые трудятся в крупных технологических фирмах, не всегда гарантируют успех нового выпускаемого продукта на рынке. Эксперты составили список громких неудач и провалов мировых IT-компаний.

В 2010 году компания Microsoft разработала свежую на то время операционную систему Windows Phone 7. Она была рассчитана на мобильные устройства. В идее было создать конкуренцию для ведущих на рынке платформ, а именно Android и iOS. Тут проблемой явился урезанный дизайн. Плитки на экране переходили в длинное полотно и казались очень посредственными, что называется на любителя. Шторка быстрых настроек и вовсе отсутствовала. Второй проблемой стал сервис Vine, который купил Twitter.

Далее идут очки Google Glass. Продукт вышел сырым, иными словами недоработанным. Когда-то пользующаяся популярностью компания BlackBerry пришла к своим не лучшим временам. Новые телефоны вытесняются конкурентами, продажи стремительно падают.

Стоит отметить, среди неудачников Firefox OS. Mozilla выбрала дешёвый вариант телефонов, чтобы конкурировать с Google, но проиграла.