Samsung порадовала в РФ покупателей своего флагмана Galaxy S9

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Компания Samsung сильно порадовала в РФ первых покупателей своего очередного смартфона-флагмана Galaxy S9 и его «плюсовой версии». Корпорация выполнила все условия, анонсированные ею при поступлении предзаказа от будущего пользователя устройства.

Презентация Samsung Galaxy S9 и его плюсовой вариации произошла лишь две недели назад. Тогда же было анонсировано начало приёма предзаказов на эти топовые устройства.

Старт продаж на территории ЕС и России намечен на 16 марта. Однако корпорация сообщила, что наиболее нетерпеливым она может осуществить поставки по предзаказу ранее намеченного срока.

Samsung выполнила обещание. Первые российские покупатели Galaxy S9 и его «плюсовой» версии смогли обзавестись данными гаджетами за неделю до официальных продаж. Насколько данные устройства были дороже, не сообщается.

Известно лишь, что в качестве подарка для первых покупателей являлась бесплатная беспроводная зарядка. Она, помимо прочего, способна поддерживать функцию быстрой подзарядки девайса.

Специалисты отмечают существенное отличие тактик Samsung и «яблочной» компании при начале продаж своих устройств. Apple предпочитает запугивать дефицитом, а южнокорейский производитель, напротив, готов обеспечить желающих своим продуктом быстро и в любом количестве даже заблаговременно.