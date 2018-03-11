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Xiaomi Russia дарит смарт-часы Amazfit Bip

Сегодня, 15:00

Xiaomi Russiaт продолжает радовать своих клиентов и дарить подарки. На посвященному прошивке MIUI в России форуме анонсирован конкурс «Правда или ложь». По итогам будет разыграно 10 единиц смарт-часов Amazfit Bip.

Корпорация Xiaomi продолжает радовать своих поклонников не только выпуском новых гаджетов, но и дорогими подарками. Для пиар-кампании Xiaomi Russia предлагает россиянам ответить на простой вопрос: «Правда ли, что пользователи MIUI могут отправлять SMS и MMS другим пользователям MIUI, когда они подключены к Wi-Fi без взимания платы мобильным оператором?». Ответить один пользователь может 3 раза и обязательно на русском языке написать короткий ответ. 

Победители получат 10 единиц Amazfit Bip (цена 5 тыс. рублей за единицу). Имена победителей будут известны 13 марта. Повышенный интерес к конкурсу уже захватывает потенциальных владельцев Amazfit Bip.


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