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ТОП-8 расширений Google Chrome, которые упрощают жизнь

Сегодня, 13:46

«Магазин» Google полон разнообразных приложений, большинство из которых не несут никакой пользы. Однако среди них можно откопать те, которые значительно упрощают пользование.

 LastPass собирает все пароли от аккаунтов, а также помогает создавать надёжные новые. Всё что нужно от пользователя – запомнить пароль к LastPass. Для работы с цифровым дизайном настоятельно рекомендуют ColorZilla: нужно выбрать пиксель и программа расскажет о нём всё, а его цвет позволит использовать в других программах. TinEye используют при поиске изображений или оригинальных статей с данным изображением, когда обычные поисковики уже не помогают.

 Для тех, кто постоянно пользуется научными материалами, но не может позволить платить за каждое исследование, придумали Unpaywall. Расширение подыскивает в Сети законные свободные публикации этого исследования. Save to Pocket/Instapaper сохраняют веб-страницы в одном месте, позволяя потом прочитать их на всех синхронизируемых устройствах даже без доступа к Интернету. The Great Suspender управляет производительностью компьютера, собирая вкладки браузера и замораживая те, которыми долго не пользовались. Backstop просто возвращает на случайно закрытую страницу, открывая её на том месте с той информацией, где и произошло закрытие.


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