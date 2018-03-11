Камера Leica M Monochrom способна снимать в темноте

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Представители компании Leica представили 10 марта камеру M Monochrom (Type 246), способную снимать при абсолютнй темноте.

В продажу современная Leica M Monochrom поступит с 20 марта. Сама по себе камера обладает металлическим корпусом с матовыми элементами и черными кожаными накладками. Главные детали камеры окрашены специальной краской, которая светится в темноте для удобства ее использования.

Планируется выпустить в свет всего 125 камер, подлинность которых подтверждается сертификатом. В комплектацию также будет входить нашейный ремень и объектив с крышкой 35 мм. Приобрести камеру можно будет за чуть более 15,5 тысяч долларов.