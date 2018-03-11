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IFixit обосновал затратность ремонта флагмана Samsung Galaxy S9

Сегодня, 11:49

Экспертная компания IFixit сообщила о результатах проверки на затратность по ремонту презентованного в Барселоне 2018 года флагмана. Samsung Galaxy S9 обосновано признан дорогим по комплектации ремонта дисплея (380 долларов), крышки (80 долларов).

Флагман Samsung Galaxy S9 был одним из ожидаемых в 2018 году. Его презентация на выставке в Барселоне развеяла мифы о комплектации гаджета. Эксперты IFixit провели параллели между стоимостью комплектующих Galaxy S9 и его востребованностью на рынке. По результатам исследования, специалисты пришли к выводу о затратности модели для проведения ремонта.

Дисплей устройства может стать одной из проблем, поскольку занимает 80% площади гаджета. Его замена обойдется в 380 долларов. Для ремонта крышки модели владельцу придется выложить порядка 80 долларов. При этом гарантия производителя не распространяется ни на механические повреждения корпуса, ни на повреждения дисплея.


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