Глава HTC сообщила подробности будущего дизайна телефонов

Сегодня, 11:36

Глава HTC раскрыла тайны будущего дизайна мобильных устройств после выхода 5G.

Шер Вонг, исполнительный директор HTC, раскрыла некоторые детали относительно ожиданий от дизайна смартфонов в ближайшем будущем. Она сообщила, что сети 5-го поколения резко изменят привычный дизайн гаджетов. Если до сих пор кардинальных перемен в конструкциях не было и большая часть девайсов выпускались в форме параллелепипеда с дисплеем на передней панели, то внедрение 5G может все резко изменить.

Так, новые сети понизят необходимость в устройстве на базе вычислительной мощности, в связи с чем производители прибегнут к использованию совсем других форм. Однако о чем конкретно говорила Шер Вонг выяснить не удалось, так как конкретики в свои заявления она не внесла.