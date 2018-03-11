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«Билайн» при покупке Huawei или Honor дарит планшет

Сегодня, 11:30

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщает о проведении с 5 марта по 30 июня новой акции «Купи смартфон». Сообщается о возможности покупки Huawei или Honor и получении подарка – планшета.

«Билайн» предлагает выгодно приобрести смартфоны в период с 5 марта по 30 июня. Сообщается, что в 135 салонах-магазинах будет проходить акция «Купи смартфон». Согласно пресс-релизу, клиенты смогут приобрести модели гаджетов Huawei или Honor. Huawei Nova 2i или Huawei P Smart подарит новому владельцу планшет Huawei T3 7 16 GB. Honor 6C Pro позволит клиенту получить фитнес-трекер Honor Band 3, а Honor 6A - монопод для селфи Honor AF11.

Информация об акции доступна на официальном сайте компании. Также указаны цены на смартфоны и другие продукты. Постоянные покупатели сети позитивно оценили возможность приобретения товаров Huawei или Honor и получения подарков.


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