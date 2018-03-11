Google Fuchsia будет использовать новую систему обновления

Сегодня, 09:00

Операционная система Google Fuchsia готовится к очередному обновлению. Программа, вокруг которой до сих пор ходит слишком много тайн, может изменить систему обновления в корне.

Основные изменения коснутся кода, будет использована система обновлений Amber. Когда операционная система готовится к очередным изменениям, то она загружает в сетевое хранилище несколько ключей, которые имеют в своей основе закрытую информацию о требуемом обновлении. После чего произойдет улучшение всех приложений сразу. Причем для каждого отдельного аппарата существует уникальный код, и изменения вносятся тогда, когда данные совпадут.

Система Amber основана на несколько другой идее подхода. В ней будет содержаться сразу два идентификационных кода. Один из которых будет предназначен для человека, а второй – для самой системы, для ее внутренних работ. Пользовательский код будет иметь привычный вид «2.3» или «12.3-альфа» и так далее. Изменения его будут происходить только при глобальных и значимых обновлениях программы. Внутренний ключ будет изменяться в тех случаях, когда будут происходить мелкие корректировки, вроде исправления небольших ошибок. По словам разработчика, такой подход важен для того, что бы исправление одной ошибки не повлекло за собой сбой всего приложения.