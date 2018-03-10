VistaNews.ru


В России снова резко подешевел iPhone 8

Вчера, 22:40

На территории РФ в очередной раз резко подешевел Apple iPhone 8. Это уже второй случай снижения стоимости в марте текущего года.

В сообщении указано, что причиной такого решения является откровенно завышенная стоимость на старте продаж. Официально в компании Apple он продаётся за 56 990 рублей. На различных интернет-площадках смартфон на 64 Гб можно приобрести уже за 40,5-42 тысяч рублей. Всего за полгода Apple iPhone 8 упал в цене на 16 тысяч рублей. Напомним, что "восьмёрка" имеет 4,7-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1334х750 пикселей. Работает устройство на базе 6-ядерного чипсета A11 Bionic, имеет всего 2 Гб ОЗУ. Фронтальный модуль 7-Мп, а основной 12-Мп. Ёмкость аккумулятора также не очень высока и составляет 1821 мАч. Имеется как быстрая, так и беспроводная зарядка. Производитель утверждает, что вторая из них способна зарядить iPhone 8 на 80% всего за час.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.