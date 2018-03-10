В России снова резко подешевел iPhone 8

Вчера, 22:40

На территории РФ в очередной раз резко подешевел Apple iPhone 8. Это уже второй случай снижения стоимости в марте текущего года.

В сообщении указано, что причиной такого решения является откровенно завышенная стоимость на старте продаж. Официально в компании Apple он продаётся за 56 990 рублей. На различных интернет-площадках смартфон на 64 Гб можно приобрести уже за 40,5-42 тысяч рублей. Всего за полгода Apple iPhone 8 упал в цене на 16 тысяч рублей. Напомним, что "восьмёрка" имеет 4,7-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1334х750 пикселей. Работает устройство на базе 6-ядерного чипсета A11 Bionic, имеет всего 2 Гб ОЗУ. Фронтальный модуль 7-Мп, а основной 12-Мп. Ёмкость аккумулятора также не очень высока и составляет 1821 мАч. Имеется как быстрая, так и беспроводная зарядка. Производитель утверждает, что вторая из них способна зарядить iPhone 8 на 80% всего за час.