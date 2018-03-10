В сети опубликовали список смартфонов Meizu, которые представят в 2018 году

Вчера, 20:57

В китайской сети микроблогов Weibo инсайдер опубликовал перечень смартфонов, которые компания Meizu намерена презентовать до конца 2018 года. Данный список был взят с закрытой конференции бренда, где помимо прочего обсуждались планы на ближайшее будущее.

Если верить представленной информации, в первой половине 2018 года свет увидят такие модели, как Meizu 15, Meizu 15 Plus и Meizu 15 Lite. Позже состоится релиз их улучшенных модификаций. Таким образом флагманская линейка получит сразу шесть смартфонов. На второе полугодие 2018 года запланирован дебют на рынке девайсов Meizu M6S, E3, M8 Note, M8, X2, M8S, M8 Note и M9.

Ранее стало известно, что Meizu снизила цены на смартфоны в России. В официальных магазинах бренда упала стоимость практически всех устройств, включая флагманские модели.