Bose AR создал дополненную реальность для звука

Сегодня, 05:45

Разработчики компании Bose выступили с анонсом интересной разработки. Согласно предоставленной информации, их новая платформа AR станет работать с дополненной реальностью не только для изображения, но и для звука.

Эта новинка станет первой в своём роде. Она способна к предоставлению своему пользователю дополнительной контекстной информации не только в визуальной, но и в звуковой форме.

Дополнительную информацию обладатель Bose AR будет получать не только с помощью камер, но и датчиков движения, встроенных в смартфон, к которому подключаются очки или наушники.

По данным производителя, для данной новинки были изобретены специальные датчики, которые при миниатюрных размерах способны к воспроизведению звуков в очень высоком качестве.

Прототип новинки имеет вид очков. В то же время разработчики сообщают, что для использования компонентов их изобретения вполне можно применять головные уборы, наушники и другие изделия, носящиеся на голове.

Новые датчики позволяют начало интерактивного взаимодействия, совершая простые и естественные движения головой. Также они реагируют на голосовые команды и язык жестов.

Не исключается, что уже этим летом сторонние разработчики получат возможность изготовление приложений, где сможет применяться новая платформа.