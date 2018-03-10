К концу года 45% всех смартфонов станут безрамочным

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Аналитики из TrendForce решили, что к концу текущего года 45% всех смартфонов станут безрамочным. Это случится, по словам специалистов, из-за выставки MWC-2018, на которой практически все представленные аппараты были безрамочным и именно это дало тренд на весь текущий год.

Если верить статистике, то в 2017 году производители смартфонов купили 230 миллионов дисплеев с соотношением сторон 18:9. При всём этом львиная их доля была закуплена во второй половине прошедшего года. Именно тогда на рынке стали появляться безрамочные устройства, которые следовали моде, заданной Apple, Xiaomi и Samsung. Стоит отметить, что именно последняя компания изготовила почти все дисплеи.

Основываясь на этих данных и на результатах технологической выставки MWC-2018, которая прошла недавно в Барселоне, эксперты решили, что в 2018 году на рынке смартфонов минимум 45% устройств будут безрамочным. В 2020 году таких телефонов будет 87%, а в 2021 году – 92%.

Сейчас на рынке уже даже бюджетники стали безрамочным, стоит хотя бы вспомнить Xiaomi. Однако в этой всей безрамочной лихорадке стоит учитывать и потребности пользователей. Ведь если инженеры перестараются и сделают рамки очень тоненькими, то телефон будет подвержен случайным нажатиям, что не удобно, а соответственно его не будут покупать.